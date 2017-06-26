射箭世界盃鹽湖城站 反曲弓中華女團奪冠

〔中央社〕世界盃射箭賽第3站鹽湖城站賽事，女子團體組反曲弓項目中華隊與南韓隊爭冠，中華女將表現優異，技壓南韓摘金。

反曲弓項目女子團體組金牌戰，中華隊雷千瑩、彭家楙與譚雅婷，面對射箭運動強國南韓毫無懼色，發揮實力格外神準。

首回合中華女將下馬威就命中2枝10分箭，反觀南韓只有1枝10分箭，甚至還有7分箭，氣勢上中華隊先聲奪人。

第2回合中華隊又命中3枝10分箭，總計4個回合中華隊命中8枝10分箭，南韓選手則只有4枝，高下立判，最後南韓「銀」恨，中國大陸則是銅牌。

至於在男子團體組曲弓項目，中華隊與俄羅斯爭冠，雙方對戰3個回合，中華隊命中的10分箭數雖然優於俄羅斯，但俄羅斯選手表現穩定且平均，反觀中華隊則有1枝6分箭，無緣金牌奪銀，馬來西亞是這個項目的第3名。

在鹽湖城舉行的賽事是今年世界盃的第3站，中華隊前兩站都有斬獲，首站在上海魏均珩搭檔譚雅婷在混雙項目奪金，第2站土耳其更囊括3金2銀2銅。

第3站最後1天決賽賽程，中華隊選手將出賽5場，可望再添獎牌。