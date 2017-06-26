美巡賽》潘政琮並列第8 史畢斯延長賽力退柏格奪下第10勝

史畢斯延長賽摘冠。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天清晨在美巡賽Travelers錦標賽，以平標準桿70桿打完1回合，總計272桿最後並列第8名。23歲的美國名將史畢斯打到延長賽，靠著精采的沙坑救球抓下博蒂，力退柏格，奪下生涯第10勝。

史畢斯今天也花了70桿打完正規賽，總計268桿，被打出67桿的柏忌格上，兩人並列第1，要打延長賽決勝。

柏格在加賽開球打進長草區，還剩164碼，史畢斯的球敲中球道旁的樹木，停在球道上，但還有230碼才到果嶺。史畢斯的第2桿打進果嶺旁的沙坑，他看著柏格保Par，隨即從沙坑裡精采救球上來，這球直住洞口滾去，在眾人歡呼聲中進洞，史畢斯打出再見博蒂，他把球桿一甩，興奮地衝出沙坑和桿弟跳在半空中相撞慶祝。

這是史畢斯生涯第10座冠軍，美巡賽史上只有伍茲曾經在24歲生日之前，贏得14次冠軍。今天史畢斯封王之後，成為第2位24歲之前拿到兩位數的冠軍的球星。

潘政琮今天打下3個博蒂和3個柏忌，開賽之後，因為開球打進長草，在第1洞和第6洞都吞柏忌，靠著後9洞的兩個博蒂才回到平盤。最終以低於標準桿8桿並列第8。這是潘政琮這個球季第3場比賽打進前10名。

潘政琮並列第8。（美聯社）

史畢斯延長賽摘冠。（美聯社）

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