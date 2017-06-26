MLB》徒手接球刺殺普侯斯 林子偉代守2局飆美技
2017/06/26 07:50
林子偉代守三壘上演美技。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣23歲小將林子偉昨天升上大聯盟，處女秀代跑亮相，今天雖然沒有打擊機會，但他在8局上上場代守三壘，有3次守備機會，用美技寫下新頁。
7局下崔維斯（Sam Travis）代打先發三壘手馬瑞洛（Deven Marrero），林子偉在8局上代守，一上場就有守備機會，普侯斯（Albert Pujols）三壘軟弱滾地球，林子偉徒手接球快傳一壘，完成他在大聯盟第一個刺殺；9局上一出局二壘有人，葛雷德羅（Juan Graterol）擊出三壘方向滾地球，林子偉見跑者已上三壘，果斷傳向一壘刺殺打者，3次守備機會都讓對手出局。
天使在2局上靠著4支安打吃下3分大局，紅襪莫爾蘭（Mitch Moreland）、布雷德利（Jackie Bradley Jr.）分別在第2、5局敲出陽春砲追分，但紅襪後段比賽沒能再進帳，終場天使4：2擊敗紅襪取得2連勝。
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