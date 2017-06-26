MLB》加快比賽節奏 小聯盟將試行「突破僵局制」

〔記者徐正揚／綜合報導〕美國職棒大聯盟為了加快比賽節奏，考慮改變延長賽的進行方式，引進國際棒總（IBAF）自2008年起實施，世界棒球經典賽（World Baseball Classic）也使用的「突破僵局制」。

大聯盟將在今年的亞利桑那新人聯盟（Arizona Rookie League）與灣岸聯盟（Gulf Coast League）試行，但規則稍有不同：

1.進入延長賽，只在二壘放1名跑者。

2.自第10局即採用，而非第11局。

3.棒次不得更動，先佔二壘跑者為前1局最後1個出局者。

大聯盟已經在多明尼加夏季聯盟（Dominican Summer League）試行，球季前2週完成252場比賽，出現23場延長賽，比例為7.5％，只有4場超過10局（2場11局、2場12局）；上季打269場出現26場延長賽，比例為9.7％，只有9場在第10局結束（9場11局、6場12局、2場13局）。

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