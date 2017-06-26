MLB》秋信守開轟加碼雷射肩美技 遊騎兵炸裂洋基主場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的洋基今在主場續踢鐵板，先發皮奈達（Michael Pineda）4局挨3轟狂丟7分退場，遊騎兵貝爾崔（Adrian Beltre）、秋信守與菜鳥羅賓森（Drew Robinson）相繼炸裂，秋信守隨後大秀雷射肩美技，助隊以7：6贏球，洋基近12戰狂吞10敗，與勁敵紅襪已無勝差並列同區第一。

遊騎兵開賽後火速炸裂，貝爾崔率先開轟取得3：0領先，2局上換秋信守扛右外野三分彈，4局上輪到菜鳥表現，本季首先發的羅賓森打第一球開轟，大聯盟生涯首安就是全壘打。洋基皮奈達單場挨3轟慘平本季個人最差紀錄，僅投4局狂失7分責失被換下場。

洋基於5局下展開反攻，2出局後靠不死三振延續攻勢，菜鳥「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安先拿一分，桑契斯（Gary Sanchez）加碼中外野三分彈。7局下洋基攻勢再起，托萊斯（Ronald Torreyes）掃陽春砲，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）敲安追到6：7，但被秋信守雷射肩結束進攻，8、9局吞4K無緣逆轉勝。

洋基法官今繳3支2獲2保送，連27場上壘為美聯本季最佳，也是自2012年傳奇隊長基特（Derek Jeter）連續34場上壘後隊史最佳表現。洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）今因右腹外斜肌緊繃提前退場，因左腿後肌拉傷進入傷兵名單的沙巴西亞（CC Sabathia）重返牛棚練投35球感覺良好，有望展開復健賽。

秋信守本季第12轟出爐。（美聯社）

秋信守美技助殺，影片連結請點我

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