NBA》交易流言再起 喬治會改披騎士戰袍？

2017/06/26 08:49

洛夫（左）、喬治（中）。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由球員市場即將在7月開始，各隊紛紛傳出交易流言，據美媒《ESPN》報導，騎士、金塊、溜馬正在討論包括喬治（Paul George）與洛夫（Kevin Love）的三方交易。這筆交易可能讓喬治與法瑞德（Kenneth Faried）轉投騎士，洛夫則加入金塊，溜馬得到的球員則還沒有消息。

根據先前的報導，喬治已經告知溜馬，自己將在明年夏天離隊，此後溜馬新任總管普里查德（Kevin Pritchard）就開始與各隊討論交易方案。另外，騎士過去曾想拿洛夫跟溜馬單獨交易得到喬治，但溜馬對洛夫毫無興趣。

法瑞德。（資料照，USA Today）

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