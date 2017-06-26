MLB》3轟擊垮水手 太空人穩坐美聯第一
2017/06/26 11:37
古利爾轟出兩分打點全壘打，隊友開心慶祝。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕今是太空人作客水手主場的第三戰，「春天哥」史普林格（George Springer）、古利爾（Yulieski Gurriel）、蓋提斯（Evan Gattis）三人皆在客場開轟，讓太空人終場以8:2擊敗水手拿下本季第52勝，坐穩美聯第一寶座。
太空人今由新秀瑪特斯（Francis Martes）擔任先發，他僅投2局送出4次四壞保送還被敲2安失2分，瑪特斯退場後，太空人靠著中繼與救援投手輪番上陣，一分未失。
水手先發米蘭達（Ariel Miranda）則繳出7局失4分、自責分率4.11的成績，並吞下敗投，雖然前三局僅被打出2安沒掉分，但四局上半米蘭達卻出現亂流，被擊出3支安打，其中包含兩支全壘打，讓太空人攻下4分大局。
九局上，太空人柯瑞亞（Carlos Correa）先是以安打攻佔一壘，接著蓋提斯轟出2分打點的全壘打，太空人再靠著對手多次保送與安打拿下2分，終場以8:2收下勝利。
太空人先發投手瑪特斯。（美聯社）
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