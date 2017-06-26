MLB》教頭無意間排序 一朗成百年來最老先發中外野手

鈴木一朗先發中外野手，寫百年來最老紀錄。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕馬林魚今以4：2擊敗小熊，棒球長青樹、日籍球星鈴木一朗再寫下新紀錄，他以43歲246天「高齡」先發中外野手，寫下超過一百年來最老紀錄，而這還是教頭馬丁利無意間促成。

鈴木一朗今擔任開路先鋒中外野手，改寫至少從1900年以來最年長先發中外野手紀錄，上一個紀錄保持人為名人堂韓德森（Rickey Henderson）2002年於紅襪時的43歲211天。但在紀錄促成前，馬丁利並不知道一朗將完成這項「壯舉」，「認真的嗎？我一開始只想到我們有個40多歲的老玩意在中間，但他打球看起來不像個老頭，他跑守俱佳，根本感覺不出年紀。」

雖然一朗寫紀錄的先發4打數無安打，第一局他展現快腿，趁著小熊游擊手羅素（Addison Russell）失誤衝上一壘，並在歐蘇納（Marcell Ozuna）安打下跑回馬林魚第1分，該局馬林魚豪取3分大局奠定勝基。

馬丁利表示，原本可以讓歐蘇納從左外野移防到中外野，但最後毫不猶豫讓一朗扛下重任，「我知道他駕馭中外野不如在右外野來得容易，但我從不怕把他丟到場上或擔心把他排在不對的位子，因為他每天都做足準備要上場奮戰。」

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