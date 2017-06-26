NBA》打滿20年 小牛將與諾威斯基簽新約

諾威斯基。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕小牛今宣布將不會執行與當家球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）下季的球隊選項，而是計畫和他簽新合約，消息來源也透露，球團將順著諾威斯基的想法來進行規劃。

《ESPN》報導指出，諾威斯基上周剛過完39歲生日，先前他也曾表態，要先評估身體狀況，才會決定接下來的動向，不過小牛已經決定不執行諾威斯基下季價值2500萬美元的合約，而是傾向提供他一份新的2年約，並為球隊接下來重建做準備。

《ESPN》也提到，小牛目前的計畫就是順著諾威斯基的意思去討論接下來的合約，假使雙方順利續約，2017-18年球季將是諾威斯基效力小牛的第20年。諾威斯基本季一度受傷病困擾，共出賽54場，平均上場26.4分鐘，可拿14.2分6.5籃板，雖然表現略為下滑，但他仍是小牛倚重的球員之一。

球季期間，諾威斯基曾說：「我無法想像自己穿其他球隊球衣的樣子，但如果球隊需要重建，那我也願意面對這件事情。」諾威斯基表示，達拉斯球迷的熱情是他對小牛忠誠的原因，加上他與老闆庫班（Mark Cuban）也有深厚情誼，讓他願意一直為這支球效力。

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