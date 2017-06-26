聯合會盃》智利被逼和仍晉級 4強與葡萄牙對決 （影音）

羅德里格斯（右2）慶祝進球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃B組第3輪，智利與澳洲爭取小組第2名。上半場澳洲靠特羅伊西（James Troisi）挑射先下一城，下半場M. 羅德里格斯（Martín Rodriguez）為智利追平，終場兩隊1：1戰成平手。智利以小組第2晉級，4強賽將面對A組第1的葡萄牙，澳洲則是小組第3遭淘汰出局。

智利前2場比賽取得1勝1和，這場只要平手就能晉級；1平1負的澳洲則必須贏2球才能靠戰績相同之下以淨勝球優勢壓過智利。

上半場智利攻勢不斷，但都沒有突破澳洲守門員萊恩（Maty Ryan）的封阻。第27分鐘，智利前鋒桑切斯（Alexis Sanchez）帶球到禁區在身體接觸後倒地，但裁判觀看VAR系統後沒有判犯規。第42分鐘，澳洲前場搶回球權，克魯斯（Robbie Kruse）禁區前橫傳左路無人防守的特羅伊西，特羅伊西輕鬆挑射破門，澳洲以1：0領先。

落後的智利在下半場反攻得手，第67分鐘，巴爾加斯（Eduardo Vargas）禁區內頭球擺渡，後方跟進的M. 羅德里格斯掃堂腿射門，球打到萊恩身上彈進球門，比數被改寫為1：1。雙方接下來都沒有再得分，最後以1：1平手收場，智利拿下小組第2，澳洲2和1敗被淘汰出局。

特羅伊西射門得手，順勢跳過布拉沃。（法新社）

羅德里格斯（右上）推射破門，萊恩（左）撲救不及。（路透社）

影音：智利對澳洲。（影片經愛爾達體育台同意轉載）

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