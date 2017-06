MLB》連續無保送紀錄破功 簡森敲二壘打獲生涯首打點（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕道奇今主場戰洛磯話題性十足,超級菜鳥貝林格(Cody Bellinger)雙響叩關隊史紀錄,王牌守護神簡森(Kenley Jansen)本季首度保送打者,但也用二壘打掃進生涯首打點,道奇在洛磯4度暴投「送分」下以12:6驚奇逆轉締造十連勝。

道奇先發麥卡錫(Brandon McCarthy)僅投3局狂失5分退場,3局下道奇火速反攻,赫南德茲(Enrique Hernandez)率先炸裂,貝林格接著扛兩分砲追到剩一分落後。5局上洛磯適時安打暫以6:4領先。

貝林格開轟挑戰隊史紀錄。(法新社)

7局下道奇攻勢再起,連續安打在2出局後攻占二三壘,洛磯換投意外成為勝負關鍵,接手的奧塔維諾(Adam Ottavino)一登板就投保送形成滿壘,接著連兩次暴投讓道奇反以7:6首度超前。

8局下奧塔維諾續投仍找不到準星,2保送2暴投讓道奇輕鬆再添2分,貝林格隨後再度開轟演出單場雙響,提前上班的守護神簡森上場打擊,一棒掃出中外野二壘安打喜獲生涯首打點,道奇取得12:6領先。

9局上道奇簡森率先拿下1出局,面對下一棒艾倫納多(Nolan Arenado)卻連投3壞,纏鬥到滿球數後投出「挖地瓜」壞球,本季首度保送打者,儘管無緣挑戰席林(Curt Schilling)連56K無保送歷史紀錄,簡森面對112位打者、飆51次三振沒有保送已是本季聯盟最佳。

今天表現火燙的貝林格,本季已6度單場雙響,只差1場就追平1987年由Mark McGwire創下的「菜鳥年單場雙響」隊史紀錄,貝林格目前以24轟暫居國聯全壘打王,此役炸裂也將道奇連續開轟場次推進至17場。

簡森獲本季第17次救援成功。(美聯社)

簡森生涯首打點影片連結請點我

新聞送上來! 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友