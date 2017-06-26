MLB》連續無保送紀錄破功 簡森敲二壘打獲生涯首打點（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕道奇今主場戰洛磯話題性十足，超級菜鳥貝林格（Cody Bellinger）雙響叩關隊史紀錄，王牌守護神簡森（Kenley Jansen）本季首度保送打者，但也用二壘打掃進生涯首打點，道奇在洛磯4度暴投「送分」下以12：6驚奇逆轉締造十連勝。

道奇先發麥卡錫（Brandon McCarthy）僅投3局狂失5分退場，3局下道奇火速反攻，赫南德茲（Enrique Hernandez）率先炸裂，貝林格接著扛兩分砲追到剩一分落後。5局上洛磯適時安打暫以6：4領先。

貝林格開轟挑戰隊史紀錄。（法新社）

7局下道奇攻勢再起，連續安打在2出局後攻占二三壘，洛磯換投意外成為勝負關鍵，接手的奧塔維諾（Adam Ottavino）一登板就投保送形成滿壘，接著連兩次暴投讓道奇反以7：6首度超前。

8局下奧塔維諾續投仍找不到準星，2保送2暴投讓道奇輕鬆再添2分，貝林格隨後再度開轟演出單場雙響，提前上班的守護神簡森上場打擊，一棒掃出中外野二壘安打喜獲生涯首打點，道奇取得12：6領先。

9局上道奇簡森率先拿下1出局，面對下一棒艾倫納多（Nolan Arenado）卻連投3壞，纏鬥到滿球數後投出「挖地瓜」壞球，本季首度保送打者，儘管無緣挑戰席林（Curt Schilling）連56K無保送歷史紀錄，簡森面對112位打者、飆51次三振沒有保送已是本季聯盟最佳。

今天表現火燙的貝林格，本季已6度單場雙響，只差1場就追平1987年由Mark McGwire創下的「菜鳥年單場雙響」隊史紀錄，貝林格目前以24轟暫居國聯全壘打王，此役炸裂也將道奇連續開轟場次推進至17場。

簡森獲本季第17次救援成功。（美聯社）

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