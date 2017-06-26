射箭》金牌入袋！台灣女團技壓南韓里約奧運冠軍組合
2017/06/26 09:15
射箭女團教練倪大智（左一），選手譚雅婷（左二）、雷千瑩（右二）與彭家楙（右一）。（取自倪大智臉書）
〔記者林岳甫／綜合報導〕世界盃射箭美國鹽湖城站，今日凌晨進行反曲弓各項決賽，其中台灣女團以5：3力退由奧運金牌奇甫倍、崔美善與張惠珍所組成的奧運金牌班底南韓隊，摘下金牌。
台灣女團由譚雅婷、雷千瑩與彭家楙組成，他們先以55：52、55：53拿下4：0領先，第3局雖以50：51落敗，不過台灣女將在第4局分別射下10分、10分、9分、9分、8分，只要最後一箭射下8分就能奪金，彭家楙也頂住壓力剛好射到8分，助隊以54：54逼平南韓，也將金牌收進口袋中，同時也是女團在第二站土耳其射倒日本後，近來所摘下的第二面金牌。
至於譚雅婷在個人賽以1：7不敵南韓張惠珍獲得個人銀牌；魏均珩在銅牌戰以6：4打敗巴西對手；台灣男團由魏均珩、彭士誠與鄧宇成組成，在金牌戰以1：5敗給俄羅斯；混雙魏均珩與譚雅婷在決賽，以3：5不敵南韓強敵林東賢與張惠珍，合計台灣隊在最終日反曲弓項目，共收下1金、3銀、1銅。
台灣射箭隊繳出好成績。（取自倪大智臉書）
台灣射箭隊奪金。（取自倪大智臉書）
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