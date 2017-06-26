MLB》開轟就是全力衝！「最速男」再刷閃電秒速（影音）
2017/06/26 09:34
〔記者石毓琪／綜合報導〕運動家34歲游擊手羅薩雷斯（Adam Rosales）開轟後全速跑壘讓人印象深刻，4月時他才刷新自己的紀錄，今天再以些微差距「更新」，大聯盟史上最速全壘打跑壘前3名皆由他包辦。
別於一般球員開轟後放慢腳步享受球迷的吶喊，羅薩雷斯每每擊出全壘打，仍以快速腳程繞壘得分。今天運動家作客白襪的比賽，羅薩雷斯9局上轟出本季第4轟，根據Statcast統計，羅薩雷斯以15秒88的速度，打破4月時的15秒90，締造大聯盟新猷。
賽後得知自己又跑出紀錄，羅薩雷斯難以置信，「我不覺得我速度很快，我也沒想那麼多，就只是跑、腎上腺素提高。」在羅薩雷斯刷新最速紀錄後，他已占據全壘打跑壘速度前3名，前10名當中皆由他和紅人快腿漢彌爾頓（Billy Hamilton）包辦，羅薩雷斯更排名8位壓倒性勝利。
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球員
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時間 （秒速）
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日期
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羅薩雷斯
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15.88
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6/25/2017
|
羅薩雷斯
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15.90
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4/22/2017
|
羅薩雷斯
|
15.96
|
9/24/2016
|
漢彌爾頓
|
16.20
|
4/11/2016
|
羅薩雷斯
|
16.22
|
7/27/2016
|
羅薩雷斯
|
16.25
|
9/25/2016
|
羅薩雷斯
|
16.30
|
7/15/2016
|
羅薩雷斯
|
16.33
|
4/19/2016
|
漢彌爾頓
|
16.50
|
4/12/2015
|
羅薩雷斯
|
16.53
|
9/5/2016
羅薩雷斯全速跑壘，再刷新「最速全壘打繞壘」紀錄。（法新社）
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