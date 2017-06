MLB》開轟就是全力衝！「最速男」再刷閃電秒速（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕運動家34歲游擊手羅薩雷斯(Adam Rosales)開轟後全速跑壘讓人印象深刻,4月時他才刷新自己的紀錄,今天再以些微差距「更新」,大聯盟史上最速全壘打跑壘前3名皆由他包辦。

別於一般球員開轟後放慢腳步享受球迷的吶喊,羅薩雷斯每每擊出全壘打,仍以快速腳程繞壘得分。今天運動家作客白襪的比賽,羅薩雷斯9局上轟出本季第4轟,根據Statcast統計,羅薩雷斯以15秒88的速度,打破4月時的15秒90,締造大聯盟新猷。

賽後得知自己又跑出紀錄,羅薩雷斯難以置信,「我不覺得我速度很快,我也沒想那麼多,就只是跑、腎上腺素提高。」在羅薩雷斯刷新最速紀錄後,他已占據全壘打跑壘速度前3名,前10名當中皆由他和紅人快腿漢彌爾頓(Billy Hamilton)包辦,羅薩雷斯更排名8位壓倒性勝利。

球員 時間 (秒速) 日期 羅薩雷斯 15.88 6/25/2017 羅薩雷斯 15.90 4/22/2017 羅薩雷斯 15.96 9/24/2016 漢彌爾頓 16.20 4/11/2016 羅薩雷斯 16.22 7/27/2016 羅薩雷斯 16.25 9/25/2016 羅薩雷斯 16.30 7/15/2016 羅薩雷斯 16.33 4/19/2016 漢彌爾頓 16.50 4/12/2015 羅薩雷斯 16.53 9/5/2016

羅薩雷斯全速跑壘,再刷新「最速全壘打繞壘」紀錄。(法新社)

