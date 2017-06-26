MLB》開轟就是全力衝！「最速男」再刷閃電秒速（影音）

2017/06/26 09:34

〔記者石毓琪／綜合報導〕運動家34歲游擊手羅薩雷斯（Adam Rosales）開轟後全速跑壘讓人印象深刻，4月時他才刷新自己的紀錄，今天再以些微差距「更新」，大聯盟史上最速全壘打跑壘前3名皆由他包辦。

別於一般球員開轟後放慢腳步享受球迷的吶喊，羅薩雷斯每每擊出全壘打，仍以快速腳程繞壘得分。今天運動家作客白襪的比賽，羅薩雷斯9局上轟出本季第4轟，根據Statcast統計，羅薩雷斯以15秒88的速度，打破4月時的15秒90，締造大聯盟新猷。

賽後得知自己又跑出紀錄，羅薩雷斯難以置信，「我不覺得我速度很快，我也沒想那麼多，就只是跑、腎上腺素提高。」在羅薩雷斯刷新最速紀錄後，他已占據全壘打跑壘速度前3名，前10名當中皆由他和紅人快腿漢彌爾頓（Billy Hamilton）包辦，羅薩雷斯更排名8位壓倒性勝利。

球員

時間秒速

日期

羅薩雷斯

15.88

6/25/2017

羅薩雷斯

15.90

4/22/2017

羅薩雷斯

15.96

9/24/2016

漢彌爾頓

16.20

4/11/2016

羅薩雷斯

16.22

7/27/2016

羅薩雷斯

16.25

9/25/2016

羅薩雷斯

16.30

7/15/2016

羅薩雷斯

16.33

4/19/2016

漢彌爾頓

16.50

4/12/2015

羅薩雷斯

16.53

9/5/2016

羅薩雷斯全速跑壘，再刷新「最速全壘打繞壘」紀錄。（法新社）

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