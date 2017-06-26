聯合會盃》德國輕取喀麥隆 4強遇上墨西哥 （影音）

維爾納（左下）頭錘破門。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃B組最後一輪，德國對喀麥隆。德米爾巴伊（Kerem Demirbay）為德國先下一城，馬布卡（Ernest Mabouka）紅牌下場後，維爾納（Timo Werner）頭錘破門，雖然阿布巴卡（Vincent Aboubakar）為喀麥隆追回1球，但維爾納再進1球，幫助德國3：1擊敗喀麥隆，以小組第1晉級，4強賽對上墨西哥，喀麥隆遭淘汰。

1勝1敗的德國這場只要平手就確定晉級，1和1敗的喀麥隆必須贏球才可能出線。比賽開始後德國掌握球權，喀麥隆的防守非常嚴密。喀麥隆靠著阿布巴卡與巴索戈（Christian Bassogog）多次配合找到射門機會，也沒辦法越雷池一步。

下半場開始後不久，德國率先破門，隊長德拉克斯勒（Julian Draxler）腳後跟斜傳，德米爾巴伊帶球突破，於禁區前起腳射門得分，比數變成1：0。第62分鐘，馬布卡因為抬腳過高踢到人，被裁判出示紅牌罰下場，喀麥隆面臨10打11的不利局面。

第66分鐘，德國中場基米希（Joshua Kimmich）右路橫傳，維爾納魚躍龍門式的將球頂進球門，德國取得2：0領先。第78分鐘，喀麥隆的恩加馬勒烏（Nicolas Ngamaleu）也橫傳助攻阿布巴卡頭錘得分。第81分鐘，布蘭特（Julian Brandt）傳往右路，亨瑞希斯（Benjamin Henrichs）回傳中路，維爾納跟進射門得分。終場德國以3：1獲勝，4強將對上墨西哥。

裁判出示紅牌，將馬布卡（左）罰下場。（法新社）

阿布巴卡（右）小角度頭錘破門。（法新社）

維爾納踢進德國第3球。（法新社）

影音：德國對喀麥隆。（影片經愛爾達體育台同意轉載）

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