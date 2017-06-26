NBA》76人新四巨頭未打先轟動 KD吐槽：還沒打就取綽號？
2017/06/26 09:59
佛爾茲先前前往76人試訓。（資料照，取自76人推特）
〔體育中心／綜合報導〕76人在選秀會上挑中潛力新秀佛爾茲（Markelle Fultz），這讓恩比德（Joel Embiid）相當興奮，球迷還幫球隊核心球員取了新團名FEDS，這也讓勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）忍不住吐槽，「為什麼他們連一場球都沒打過就可以取綽號啊？」
76人今年選秀挑中潛力後衛佛爾茲，也讓陣中一哥恩比德相當開心，未來可以看到佛爾茲和去年的狀元西蒙斯（Ben Simmons）連線，再搭配恩比德與薩里奇（Dario Saric），四巨頭陣容讓外界頗為期待。
恩比德先前也開心的在推特上分享球迷幫他們取的新團名FEDS，由佛爾茲、恩比德、薩里奇和西蒙斯四人的名字開頭字母所組成，而這剛好也是美國聯邦調查局的簡稱。不過，這四人當中僅恩比德和薩里奇在NBA比賽過，西蒙斯因為受傷去年整季報銷，還沒有機會登場，而佛爾茲則是剛被選上的菜鳥。
得知學弟們的新名號，杜蘭特也忍不住在壘球比賽中和隊友們打嘴砲，笑稱：「為什麼他們連一場球都還沒一起打過，就可以有新綽號啊？」
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