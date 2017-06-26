MiLB》張育成追平鋒哥17轟 下一步挑戰「蔣砲障礙」

印地安人2A張育成轟出本季第17轟。（取自小聯盟官網）

〔記者石毓琪／綜合報導〕效力印地安人2A台將張育成今天轟出本季第17支全壘打，不僅將個人生涯全壘打數再推新高，更追平「台灣鋒砲」陳金鋒2001年道奇2A時期的17轟，接下來要挑戰蔣智賢的18轟。

張育成今先發第7棒游擊手，前3打席無建樹，被三振2次，直到9局上轟出3分打點全壘打，幫助球隊追到1分差，印地安人2A終場4：5不敵巨人2A，張育成4支1，打擊率雖下滑至2成21，但張育成累積17轟，在東方聯盟排名第2，單季17轟也追平陳金鋒16年前的紀錄。

張育成今年2A出發，去年在高階1A有13支全壘打，今年65場出賽，仍持續推進個人新高，21歲的他鎮守游擊，長打率5成15相較去年進步許多。過去台灣選手在2A最多轟為蔣智賢的18轟，張育成再1轟就能追平「蔣砲障礙」，且很有機會樹立台將新的里程碑。

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