NBA》詹皇自認非組超級強隊始祖 火箭名人堂球星有話說

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前勇士D.格林（Draymond Green）在奪冠大遊行點名詹姆斯（LeBron James）是開啟超級強隊的始祖，此話遭到詹皇本人否認，並拉出前輩們當墊背，直指過去的火箭、湖人才是始祖，這讓火箭名人球星「滑翔翼」崔斯勒（Clyde Drexler）也跳出來說話。

先前詹姆斯參加廣播節目「Road Trippin」時表示，他並非開啟組超級強隊的始祖，早在1996年時，火箭組了巴克利（Charles Barkley）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、崔斯勒的三巨頭強隊，2003年的湖人也很強，他們有馬龍（Karl Malone）、「手套」裴頓（Gary Payton）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）跟布萊恩（Kobe Bryant）。

得知詹姆斯的論點，崔斯勒也有話要說：「你知道的，我很愛詹姆斯，他說的每番話都是名言佳句，但我真的不同意他這次的論點。」崔斯勒指出，超級強隊早在1996年的火箭之前就有了，像之前的湖人有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、沃錫（James Worthy）、魔術強森（Magic Johnson），塞爾提克則有「大鳥」柏德（Larry Bird）、派瑞許（Robert Parish）、麥克海爾（Kevin McHale） 及強森（Dennis Johnson）等人，同一隊裡不只有3巨頭，甚至有4到5個明星等級的球員。

崔斯勒也吐槽，如果真的要追溯，那應該找到更遠古以前的，60年代的塞爾提克羅素（Bill Russell）、哈維契（John Havlicek）、庫西（Bob Cousy）等球員才真的是始祖。

崔斯勒。（資料照，取自NBA官網）

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