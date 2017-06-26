NBA》詹皇自認非組超級強隊始祖 火箭名人堂球星有話說
2017/06/26 10:55
詹姆斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕先前勇士D.格林（Draymond Green）在奪冠大遊行點名詹姆斯（LeBron James）是開啟超級強隊的始祖，此話遭到詹皇本人否認，並拉出前輩們當墊背，直指過去的火箭、湖人才是始祖，這讓火箭名人球星「滑翔翼」崔斯勒（Clyde Drexler）也跳出來說話。
先前詹姆斯參加廣播節目「Road Trippin」時表示，他並非開啟組超級強隊的始祖，早在1996年時，火箭組了巴克利（Charles Barkley）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、崔斯勒的三巨頭強隊，2003年的湖人也很強，他們有馬龍（Karl Malone）、「手套」裴頓（Gary Payton）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）跟布萊恩（Kobe Bryant）。
得知詹姆斯的論點，崔斯勒也有話要說：「你知道的，我很愛詹姆斯，他說的每番話都是名言佳句，但我真的不同意他這次的論點。」崔斯勒指出，超級強隊早在1996年的火箭之前就有了，像之前的湖人有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、沃錫（James Worthy）、魔術強森（Magic Johnson），塞爾提克則有「大鳥」柏德（Larry Bird）、派瑞許（Robert Parish）、麥克海爾（Kevin McHale） 及強森（Dennis Johnson）等人，同一隊裡不只有3巨頭，甚至有4到5個明星等級的球員。
崔斯勒也吐槽，如果真的要追溯，那應該找到更遠古以前的，60年代的塞爾提克羅素（Bill Russell）、哈維契（John Havlicek）、庫西（Bob Cousy）等球員才真的是始祖。
崔斯勒。（資料照，取自NBA官網）
相關新聞
- NBA》76人新四巨頭未打先轟動 KD吐槽：還沒打就取綽號？
- NBA》打滿20年 小牛將與諾威斯基簽新約
- NBA》交易流言再起 喬治會改披騎士戰袍？
- NBA》邀隊友打慈善壘球 麥基表態想續留勇士（影音）
- NBA》湯瑪斯：若我夠高 一定能成為最棒的球員
推薦新聞
-
MLB》登上球場大螢幕 林子偉越洋分享大聯盟心情2017/06/26 11:11
-
MiLB》張育成追平鋒哥17轟 下一步挑戰「蔣砲障礙」2017/06/26 10:19
-
聯合會盃》智利被逼和仍晉級 4強與葡萄牙對決 （影音）2017/06/26 09:54
-
NBA》打滿20年 小牛將與諾威斯基簽新約2017/06/26 09:03
-
MLB》教頭無意間排序 一朗成百年來最老先發中外野手2017/06/26 08:42