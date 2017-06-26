MiLB》二三壘有人危機登板救火 陳品學中繼2.2局0責失

印地安人小將陳品學。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人短期1A的陳品學今登板救火，主投2.2局挨轟掉2分非責失，母隊最終以0：9落敗，陳品學無關勝敗。

印地安人1A今在主場迎戰紅雀1A，先發Grant Hockin在4局上表現崩盤，開局連挨2安、犧牲觸擊被攻佔二三壘，紅雀續敲兩安先拿3分，教練喊暫停後仍無起色，紅雀再掃3安取得5：0領先，印地安人換下Grant Hockin由陳品學接手。

陳品學在1出局二三壘有人危機時登板，因隊友發生守備失誤先丟1分，陳品學接著只用1球讓打者外野飛球取得2出局，但被下一棒打者Joshua Lopez擊出左外野陽春砲，紅雀取得9：0領先，陳品學隨後投出保送，但成功製造飛球出局結束紅雀進攻。

5局上陳品學率先取得2出局後再遇亂流，保送後發生暴投讓對手攻佔得點圈，但陳品學製造飛球出局未失分。6局上陳品學續投，用10球演出三上三下後退場休息，最後三局印地安人打線9上9下無力追分落敗。

總計此役陳品學主投2.2局用44球（28球好球），因隊友失誤、挨陽春砲掉2分皆非責失，送出1K及2次保送，本季累積出賽2場共4.2局尚無責失分，防禦率仍為零。

陳品學今登板中繼2.2局。（取自印地安人1A官方推特）

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