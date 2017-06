MLB》重登大聯盟 格雷查轟破紅雀12年紀錄

紅雀格雷查重登大聯盟,轟出478英呎。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕帶著嶄新的信心與調整過的揮棒方式,紅雀的格雷查(Randal Grichuk)今日重登大聯盟,就有十分優異的表現。身為賽前從小聯盟3A升上大聯盟的三位球員之一,格雷查被安排第四棒打擊。今日他不負眾望的擊出了2支安打得2分,其中包括一支驚艷全場的超長距離陽春砲。

這一轟長達478英呎(145.6公尺),根據大聯盟官方數據統計,是紅雀球員近12年來在主場最遠的紀錄。而唯一勝過他的是釀酒人的布洛克斯頓(Keon Broxton),他在這個月稍早前創下489英呎(149公尺)的紀錄。

紅雀總管莫茲里爾克(John Mozeliak)指出在格雷查被下放小聯盟時期,也是團隊要確定是否會繼續留住他的關鍵。而佛勒(Dexter Fowler)進入傷兵名單後,給了格雷查重返大聯盟的機會。

「我對自己感到更有自信,而且我的打擊方式也比之前好上許多,」格雷查表示「我認為停下來調整步調,在競爭較少又較輕鬆的環境裡學習,真的簡單許多。」

格雷查也被預期將會擔任固定打擊,直到佛勒傷勢痊癒。

