MLB》4暴投送頭 洛磯投手自責：會投到手斷為止（影音）
2017/06/26 11:47
〔體育中心／綜合報導〕道奇主場驚奇逆轉，收下10連勝，洛磯後援投手奧塔維諾（Adam Ottavino）投出4次離譜暴投是關鍵，賽後他難掩自責，發下豪語：「我會投到手臂斷了為止。」
7局下半開打前，洛磯還以6：4領先，奧塔維諾在2出局二三壘有人登板，他先是保送巴恩斯（Austin Barnes），隨即而來的是暴投地獄，第一次暴投讓所有跑者都前進一個壘包，沒想到接著又一次暴投，一口氣再噴2分，變相清空壘包，讓道奇反以7：6領先。
然而奧塔維諾的劫難還沒結束，8局下續投，佩德森（Joc Pederson）敲出二壘安打，1出局一三壘有人，奧塔維諾面對赫南德茲（Enrique Hernandez）時又發生暴投掉1分，雖然三振掉赫南德茲抓到2出局，下一棒透納（Justin Turner）時投出今天第4次暴投，再送回1分，且1好球後連投4壞保送，新秀貝林格（Cody Bellinger）一棒2分砲，將比數改寫成11：6領先，洛磯也終於決定換下奧塔維諾。
此役奧塔維諾1局投球就用了48球，壞球多達26顆，被打3支安打，卻多達3次保送，丟6分全是自責分，投出本季最慘一役，防禦率從3.08暴漲到4.94，洛磯苦吞5連敗，一路從國聯西區寶座摔到第3，「挺讓人洩氣的，」奧塔維諾表示，「我得做得更好。我會繼續投，直到我的手臂斷了為止。」對於第7局保送巴恩斯的外角球，奧塔維諾也有話說，「當時我真的覺得那球是好球，但主審給了壞球。」
洛磯投手奧塔維諾（法新社）
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