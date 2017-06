MLB》4暴投送頭 洛磯投手自責：會投到手斷為止（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕道奇主場驚奇逆轉,收下10連勝,洛磯後援投手奧塔維諾(Adam Ottavino)投出4次離譜暴投是關鍵,賽後他難掩自責,發下豪語:「我會投到手臂斷了為止。」

7局下半開打前,洛磯還以6:4領先,奧塔維諾在2出局二三壘有人登板,他先是保送巴恩斯(Austin Barnes),隨即而來的是暴投地獄,第一次暴投讓所有跑者都前進一個壘包,沒想到接著又一次暴投,一口氣再噴2分,變相清空壘包,讓道奇反以7:6領先。

然而奧塔維諾的劫難還沒結束,8局下續投,佩德森(Joc Pederson)敲出二壘安打,1出局一三壘有人,奧塔維諾面對赫南德茲(Enrique Hernandez)時又發生暴投掉1分,雖然三振掉赫南德茲抓到2出局,下一棒透納(Justin Turner)時投出今天第4次暴投,再送回1分,且1好球後連投4壞保送,新秀貝林格(Cody Bellinger)一棒2分砲,將比數改寫成11:6領先,洛磯也終於決定換下奧塔維諾。

此役奧塔維諾1局投球就用了48球,壞球多達26顆,被打3支安打,卻多達3次保送,丟6分全是自責分,投出本季最慘一役,防禦率從3.08暴漲到4.94,洛磯苦吞5連敗,一路從國聯西區寶座摔到第3,「挺讓人洩氣的,」奧塔維諾表示,「我得做得更好。我會繼續投,直到我的手臂斷了為止。」對於第7局保送巴恩斯的外角球,奧塔維諾也有話說,「當時我真的覺得那球是好球,但主審給了壞球。」

洛磯投手奧塔維諾(法新社)

新聞送上來! 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友