NBA》有夢最美 字母哥：我要帶領希臘擊敗美國
2017/06/26 12:45
字母哥。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今和哥哥Thanasis在雅典和2005-06年希臘隊打了場熱身賽，在1萬5千名球迷見證下，字母哥許下宏願，要帶領希臘擊敗美國。
「我要成為下一支打敗他們（美國）的球隊，我會在某處等著他們。」字母哥於熱身賽前說道。希臘上一次擊敗美國是在2006年世界籃球錦標賽，四強賽希臘遭逢冠軍大熱門美國夢幻隊，陣容包括「大帝」詹姆斯（LeBron James）、米勒（Brad Miller）、波許（Chris Bosh）、安東尼（Carmelo Anthony）等人，最終以101：95擊敗美國，史上首次闖進決賽。這批現今界在三、四十歲的退役球員，今天和字母哥率領的新生代球員打熱身賽，還以92：91、1分差拿下勝利。
字母哥兄弟今於雅典打熱身賽。（法新社）
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