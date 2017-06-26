伯明罕網賽》襲擊案後重返顛峰 科薇妥娃女單稱后
2017/06/26 14:01
〔體育中心／綜合報導〕去年底在家中遭歹徒持刀攻擊的27歲捷克女將科薇妥娃（Petra Kvitova）昨天在WTA伯明罕巡迴賽（WTA Aegon Classic Birmingham）單打決賽中以4：6、6：3、6：3擊敗21歲的澳洲選手芭緹（Ashleigh Barty）拿下冠軍。
「這真是特別的一刻，好像夢境或童話故事一樣，」科薇妥娃說。她在3月重拾球拍，5月初才認真練球，5月下旬就在法國公開賽回歸，伯明罕巡迴賽只是她傷後復出的第2場大型賽事。
科薇妥娃表示，自己曾經懷疑能不能繼續打球，這不只是影響網球生涯，而是影響生命與身體健康的事情。這場決賽，儘管芭緹搶下第1盤，但科薇妥娃越打越好：「我一站上草地就覺得狀況還不錯。一開始我沒想過給自己設下什麼目標，甚至是贏得賽事冠軍。」
接下來的溫布頓公開賽，科薇妥娃說不在意誰是冠軍熱門人選：「我的人生觀已經改變，還有更多事比網球重要。當然我還是會全力以赴，但如果我做不到，我也不再為此擔心了。」
科薇妥娃贏得伯明罕網賽冠軍。（美聯社）
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