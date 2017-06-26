2017國際自由車場地經典賽 台灣進帳第九金

201國際自由車經典賽在高市楠梓自由車場進行首日賽事。（中華民國自由車協會提供。）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕2017國際自由車場地經典賽於高雄熱鬧開戰，首日進行九項決賽台灣車手包辦8金4銀4銅，超越上屆的獎牌總和6金6銀9銅，其中台中市&國家儲訓隊陳靖云在青女團隊競速賽和競輪賽都封后，一日兩金最風光。

這項經國際自由車總會授證、三天兩場的場地國際經典賽會，25日起至27日在高雄楠梓自由車場競輪，共有來自荷蘭、哈薩克、日本、南韓和我國等10個國家及地區，共124位車手同場競技，包括國外選手57人，國內選手67人。

首日九項決賽中，除了菁英女子全能賽冠軍落入日本鈴木奈央手中外，其餘八個項目金牌，全部都由我國車手包辦。

今將進行第二日賽程，高雄仍艷陽高照，台灣上午再度傳回捷報，女子菁英組申騰美利達車隊張瑤在個人計時賽以37秒663，驚險擊敗香港車手馬詠茹，替台灣再度進帳一金。

另外，2016年里約奧運競輪賽銀牌選手布奇（Matthijs Büchli），今在菁英男子組爭先賽軍戰和日本「自由車怪物」深谷知広爭金對決，兩人實力相當，精彩競速，最終深谷知広第二圈逆轉獲勝，驚奇奪下金牌。

本屆賽事共計分為四個組別：男子菁英組、女子菁英組、男子青年組、女子青年組，賽會共有六個賽項：爭先賽、競輪賽、500公尺計時賽、1公里計時賽、團隊競速賽、集體出發賽，以及最受矚目的個人全能賽。

日本「自由車怪物」深谷知広擊敗里約奧運銀牌，奪下金牌。（中華民國自由車協會提供。）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友