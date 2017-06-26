F1》亞塞拜然站正賽 漢米爾頓、維特爾因衝撞無緣前3 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2017年F1亞塞拜然站正賽昨天在巴庫賽道舉行，眾所矚目的梅賽德斯車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）與法拉利車手維特爾（Sebastian Vettel）在安全車領跑期間發生衝撞，兩人最後都無緣前3名，最後由紅牛車手里卡多（Daniel Ricciardo）拿下生涯第5個分站冠軍，這也是紅牛車隊本季的第1個分站冠軍。

梅賽德斯車手博塔斯（Valtteri Bottas）拿到亞軍，威廉斯車隊的18歲車手史特羅（Lance Stroll）拿到季軍，寫下F1生涯最佳戰績。維特爾取得第4名，漢米爾頓則是第5名。

由於巴庫賽道的第16號彎道至安全車發車線間有很長的直道，因此漢米爾頓必須防守自己的位置，但維特爾賽後仍然堅稱漢米爾頓故意煞車讓他撞上。經過調查，漢米爾頓當時並非測試煞車，也不是故意肇事，但維特爾從後方開到漢米爾頓旁邊向右衝撞，此舉是犯規行為，受到大會10秒罰停。

維特爾的這次被處罰，車手積分也被扣3分，過去9個月以來他已經被扣9分，距離被禁賽只剩下3分可扣。

維特爾（右）蓄意衝撞漢米爾頓（左）。（取自推特）

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