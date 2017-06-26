玉山盃》王志庭143球後援豪投 台中市搶下季軍
2017/06/26 14:30
台中市隊於延長賽事中，率先拿下2分領先，最後拿下季軍。（記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕玉山盃青棒錦標賽季軍戰，由台中市迎戰首闖四強的嘉義縣，台中市興大附農左投王志庭用143球後援7.1局，強勢封鎖嘉義縣打線，幫助球隊終場在突破僵局10局以5：3擊敗對手，拿下季軍。
王志庭3局接替先發投手鍾展凡，7.1局投球任內失1分，投出6次三振、4次保送，10局下最後1人次因投球限制強制退場，交給隊友李丞齡收尾。由於比賽時間在早上近中午，王志庭賽後直說熱、也坦言很累，他說本就有所準備，教練一定把比賽交給自己，投到最後他只告訴自己盡量催球速。
和高二的自己比起來，王志庭認為自己心理素質進步，但控球還要加強，否則能投更久。
台中市投手王志庭。（記者廖耀東攝）
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