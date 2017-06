MLB》想要全壘打大賽連霸 怪力男表態參戰

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕去年以61轟打破全壘打大賽紀錄,馬林魚「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)今天宣布參戰,挑戰二連霸。

今年全壘打大賽將在台灣時間7月12日,馬林魚主場舉行,去年的冠軍史坦頓當然不會缺席,「比賽非常有趣,我真的很期待,在主場、這座城市,明星週一定會很精采。」

去年史坦頓3輪共敲61轟,打破2005年阿布瑞尤的41轟紀錄,並創下最遠、最快和最平的全壘打紀錄,對於連霸,史坦頓來勢洶洶,2000年以來僅大都會「塞砲」塞斯佩德斯(Yoenis Cespedes)在2013、14兩年蟬聯。

洋基超級新秀「法官」賈吉(Aaron Judge)目前以26轟傲視聯盟,日前也收到全壘打大賽邀請,史坦頓亦表示對強敵來襲的興奮,「我們有些相似的地方,如果他能參加,這個舞台會變得更熱鬧,我期待著比賽快點到來。」史坦頓今天轟出本季第20轟,成為過去一百個球季中,第11位在生涯前8季都有20轟的球員。

史坦頓想拚全壘打大賽連霸。(法新社)

新聞送上來! 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友