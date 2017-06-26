MLB》想要全壘打大賽連霸 怪力男表態參戰
2017/06/26 14:41
〔記者石毓琪／綜合報導〕去年以61轟打破全壘打大賽紀錄，馬林魚「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今天宣布參戰，挑戰二連霸。
今年全壘打大賽將在台灣時間7月12日，馬林魚主場舉行，去年的冠軍史坦頓當然不會缺席，「比賽非常有趣，我真的很期待，在主場、這座城市，明星週一定會很精采。」
去年史坦頓3輪共敲61轟，打破2005年阿布瑞尤的41轟紀錄，並創下最遠、最快和最平的全壘打紀錄，對於連霸，史坦頓來勢洶洶，2000年以來僅大都會「塞砲」塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）在2013、14兩年蟬聯。
洋基超級新秀「法官」賈吉（Aaron Judge）目前以26轟傲視聯盟，日前也收到全壘打大賽邀請，史坦頓亦表示對強敵來襲的興奮，「我們有些相似的地方，如果他能參加，這個舞台會變得更熱鬧，我期待著比賽快點到來。」史坦頓今天轟出本季第20轟，成為過去一百個球季中，第11位在生涯前8季都有20轟的球員。
史坦頓想拚全壘打大賽連霸。（法新社）
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