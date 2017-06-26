NBA》公牛高層決策惹惱球迷 募資找新總經理

巴特勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前公牛交易當家球星巴特勒（Jimmy Butler）為聯盟投下震撼彈，但此舉也惹惱球迷，有人在募資平台發起開除總經理佛曼（Gar Forman）及籃球事務部副總裁派克森（John Paxson）的活動，也希望找到新的總經理接手。

募資平台上的活動寫下，芝加哥的球迷是時候該挺身而出了，因為公牛老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）和派克森已經讓公牛淪為NBA的笑柄，活動發起人認為，球隊交易主力球員巴特勒，並未換來更有天賦的球員，甚至還把第二輪新秀賣掉，只為了換得金錢，這些都讓球迷無法接受。因此，公牛需要一名新的總經理，來帶領球隊走往正確方向，現任的總經理佛曼和派克森都不是理想人選。

這個活動的目標是1萬5千美元，目前募得了6769美元。

募資平台活動。（取自網路）

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