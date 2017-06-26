NBA》終結灰狼連13年無季後賽 巴特勒準備好了

巴特勒與灰狼總教練希波鐸以及總管雷登的合照。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼於當地時間凌晨4:27在推特上發布了巴特勒（Jimmy Butler）與總教練希波鐸（Tom Thibodeau）以及總管雷登（Scott Layden）的合照，照片中巴特勒穿著白素T，帶腰包，拿著一顆足球，以一身微妙的裝扮現身。

在球隊發布貼文後不久，這位曾打過三次全明星賽的明星球員也發布了能使灰狼球迷感到興奮的消息，「我已經準備好要贏得比賽，也準備好要領導大家，更準備好要讓這個城市步上軌道了。」

灰狼在上一季以31勝51負的紀錄排行西區13，寫下連續13年未打進季後賽的紀錄，也是史上最久沒有打進季後賽的球隊。

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