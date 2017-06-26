NBA》籃網菜味濃 林書豪成精神領袖

林書豪。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網20勝62敗於東部戰績墊底，季後和湖人重磅交易，拿明星球員羅培茲（Brook Lopez）和首輪第27順位選秀權盤來羅素（D'Angelo Russell）與莫茲戈夫（Timofey Mozgov），加上新秀艾倫（Jarrett Allen），球隊平均年齡再下降，已成陣中老將，林書豪已做足準備，要和這群年輕人一起打拚。

籃網近年陣容年輕化，一半球員年齡在24歲以下，三分之一更小於22歲，最小的是4月剛滿19的艾倫，超過30歲的只有莫茲戈夫，接近30歲的則有布克（Trevor Booker）和林書豪。對此，主帥亞特金森（Kenny Atkinson）倒是不擔心，「我和Sean（籃網總管Sean Marks）一直在討論，該怎麼在年輕人和老將間取得平衡，去年我們就做得不錯。不可能15人都小於24歲，我想在接下來的自由市場中，會挑選幾個老將，幫助球隊成長。」

邁入生涯第8個球季，搖身一變成為老大哥，林書豪表示，前輩們也會幫忙年輕球員融入環境，「我們建立了良好的文化和氣氛，我覺得我們在磨練這些資質好又肯努力的球員方面做得不錯，如果他們以正確的方式，保持年輕的態度，從逆境成長，有天他們也會成為老將。」

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