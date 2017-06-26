羽球》台北公開賽明點燃戰火 周天成拚衛冕、戴資穎因病缺席

〔記者林岳甫／台北報導〕總獎金20萬美元（約605.8萬台幣）YONEX台北羽球公開賽，27日至7月2日在台北小巨蛋開戰，由於近來各國好手經過蘇迪曼盃、印尼頂級超級賽與澳洲超級賽角逐，本屆男、女單雙打與混雙的世界前10幾乎都不克前來參戰，台灣世界球后戴資穎也因病缺席，徒留台灣男單一哥周天成前來尋求衛冕。

今年台北公開賽共有日本、南韓、馬來西亞、印尼、泰國、印度、香港、新加玻、澳洲、英格蘭、南非、俄羅斯、汶萊、致力、加拿大與地主台灣隊等16國，高達272位選手參賽；世界第5周天成、男雙世界第9李洋／李哲輝皆榮膺頭號種子。去年在決賽打敗中國好手喬斌的周天成，此次將前來尋求衛冕，他說：「一年一次回到主場參賽，屆時一定會使出全力並帶著大家的份一起打。」

明天先展開會外賽暨會內賽男單首輪，本屆首日到第三天（29日）球迷將可全程免費進場為台灣好手加油，30日各組賽事將進入8強，屆時全票100元、優待票50元；7月1日賽事進入4強階段，全票200元、優待票100元；7月2日將登場最終決賽，全票300元、優待票150元。門票在全台7-11超商ibon開始販售，比賽期間小巨蛋也可以購票。

周天成希望球迷能進場為地主選手加油，他打趣表示，「我是個比較情緒化的球員，所以球迷幫我加油打氣，我打起來會更有力，也會把努力、認真的態度帶給大家。」

台北羽球公開賽明日在台北小巨蛋點燃戰火。（記者林岳甫攝）

台北羽球公開賽明日在台北小巨蛋點燃戰火。（記者林岳甫攝）

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