NBA頒獎典禮登場 今日賽事預告與轉播

林子偉昨日對天使首度上場守備，馬上就展現徒手接傳球美技刺殺普侯斯，可惜最終紅襪吞敗，今天由王牌塞爾先發迎戰雙城，林子偉也擔任先發，期待他能擊出生涯首安；美東龍頭洋基出戰美中吊車尾白襪，派出蒙哥馬利對決霍姆柏格，願能中止2連敗。

NBA今天上午進行頒獎典禮，年度個人獎項終於將揭曉，熱愛籃球的球迷可千萬別錯過。

上半季封王的桃猿與統一獅進行補賽，兩隊移師到斗六球場，主場的統一派出小將洪心騏迎戰洋將賽格威，先隔快2個月再次出賽，期盼洪心騏能拿出驚人表現，賽格威則是挑戰6月第2勝。

NBA

09:00 頒獎典禮 （緯來體育台）

MLB

07:00 雙城 vs. 紅襪（FOX體育）

08:00 洋基 vs. 白襪（FOX體育三台）

中職

18:35 Lamigo桃猿 vs. 統一獅 <斗六> （FOX體育二台、愛爾達體育、CPBLTV）

日職

17:00 日本火腿 vs. 軟銀（FOX體育）

17:30 羅德 vs. 西武（FOX體育三台）

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