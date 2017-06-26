日職》火腿「四割男」近藤健介動刀 本季提前報銷

近藤健介。（圖片取自太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「四割男」近藤健介上週被診斷出腰部椎間盤突出，確定將動手術，也宣告本季提前報銷。

近藤健介本季至今出賽50場，繳出3轟、28分打點、打擊率4成07，他在210個打席中選到56次保送、另有2次觸身球，三振僅26次，上壘率為5成67，長打率為5成60。其中，他的得點圈打擊率高達4成77。

但近藤健介因腰部椎間盤突出，確定動刀，也無緣挑戰單季「四割男」。他表示，在比賽中段就離開球隊，真的很抱歉，也覺得很可惜，但為了以後的職業生涯，因此決定先接受手術治療，並盡力復健，早日回到球場。

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