羽球》無緣衛冕！戴資穎確定缺席台北公開賽

戴資穎放棄參加台北公開賽。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕總獎金20萬美元（約605.8萬台幣）YONEX台北羽球公開賽，27日至7月2日在台北小巨蛋開戰，由於近來各國好手經過蘇迪曼盃、印尼頂級超級賽與澳洲超級賽的角逐，本屆男、女單雙打與混雙的世界前10幾乎都不克前來參戰，如今也確定世界球后戴資穎因病缺席，僅剩台灣男單一哥周天成前來尋求衛冕。

上屆戴資穎在女單決賽解決中國好手王適嫻，生涯第二次在台北公開賽稱后，不過，小戴從5月澳洲蘇迪曼盃、全國團體排名賽、印尼頂級超級賽、澳洲超級賽，等於近來幾乎都沒有休息，且她日前在參加印尼頂超賽就碰上感冒，如今衡量身體狀況後，決定放棄衛冕。戴資穎接下來將會休息並訓練，預計8月在台北世大運登場，準備替台灣拚金牌。

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