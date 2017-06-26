MLB》守備處女秀飆美技 紅襪迷讚林子偉比下5億球星（影音）
2017/06/26 17:14
〔體育中心／綜合報導〕台灣小將林子偉昨天登上大聯盟，今天就在對天使的比賽中上場守備2局，總計3次守備機會完成3次助殺，還上演徒手接球讓普砲普侯斯（Albert Pujols）出局的守備美技。
紅襪今天也特別將林子偉的守備表現上傳到官方推特上，紀念他的大聯盟守備處女秀，許多球迷也在下方留言稱讚林子偉的表現，直呼守備等級已超越紅襪的「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）
山度瓦原是紅襪的當家三壘手今年年薪達1760萬美元（約新台幣5.3億），但近2年打擊狀況不佳，守備表現更是大幅退化，本季出賽32場打擊率只有2成12，在58次守備機會中發生5次失誤。
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