MLB》新秀貝林格超猛 57場敲6度單場雙響史上最快（影音）

〔記者林子翔/綜合報導〕道奇21歲超級菜鳥貝林格(Cody Bellinger)今天對洛磯的比賽中,單場轟出雙響砲,他只花57場締造生涯第6次單場雙響砲,史上最快,而他只要再出現一次單場雙響,就能打破1987年由麥奎爾(Mark McGwire)創下的記錄。

貝林格以24轟暫居國聯全壘打王,這是大聯盟自1933年舉辦明星賽以來,國聯半季最多全壘打的選手。而他菜鳥年至今就有6次單場雙響砲,而且只花57場比賽,是史上最快。

貝林格只差一次單場雙響就能打破麥奎爾在1987年所創下的「菜鳥年單場雙響」隊史紀錄;另外,道奇靠著貝林格開轟,將球隊連續開轟場次推進至17場。

此戰包含雙響砲在內,貝林格單場有3安4打點,目前成績為24轟、55分打點、打擊率2成74。除了打擊有表現外,他今天也在外野防區有一技飛撲守備,為球隊守住失分危機。

貝林格。(法新社)

貝林格。(美聯社)

