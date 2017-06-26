MLB》新秀貝林格超猛 57場敲6度單場雙響史上最快（影音）
2017/06/26 17:26
〔記者林子翔／綜合報導〕道奇21歲超級菜鳥貝林格（Cody Bellinger）今天對洛磯的比賽中，單場轟出雙響砲，他只花57場締造生涯第6次單場雙響砲，史上最快，而他只要再出現一次單場雙響，就能打破1987年由麥奎爾（Mark McGwire）創下的記錄。
貝林格以24轟暫居國聯全壘打王，這是大聯盟自1933年舉辦明星賽以來，國聯半季最多全壘打的選手。而他菜鳥年至今就有6次單場雙響砲，而且只花57場比賽，是史上最快。
貝林格只差一次單場雙響就能打破麥奎爾在1987年所創下的「菜鳥年單場雙響」隊史紀錄；另外，道奇靠著貝林格開轟，將球隊連續開轟場次推進至17場。
此戰包含雙響砲在內，貝林格單場有3安4打點，目前成績為24轟、55分打點、打擊率2成74。除了打擊有表現外，他今天也在外野防區有一技飛撲守備，為球隊守住失分危機。
貝林格。（法新社）
貝林格。（美聯社）
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