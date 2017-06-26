MLB》林子偉生涯初守備秀美技 紅襪官方推特歡迎（影音）
2017/06/26 18:25
〔體育中心／綜合報導〕從紅襪2A直升大聯盟，23歲台灣小將林子偉今天對天使的比賽後段上場守三壘，他也展現守備美技，紅襪官方推特則歡迎林子偉來到大聯盟。
林子偉今天是在第8局登板，接替三壘守備，1出局後，天使強打普侯斯的強襲球擊中紅襪投手凱利後，彈到三壘側，林子偉為了把握時間，直接就用右手徒手抓球，快傳一壘刺殺跑者；之後林子偉處理三壘方向滾地球，他將球傳給二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia），完成封殺。
9局上1出局二壘有人，天使葛雷德羅（Juan Graterol）擊出三壘方向滾地球，林子偉眼見跑者已上三壘，傳向一壘時，雖然傳短，但紅襪一壘手莫爾蘭（Mitch Moreland）精彩接球，順利刺殺打者。
有美國球迷認為，林子偉的守備不錯，有網友認為他的守備比其他紅襪三壘手好，也有人認為他能擔任三壘守備。
林子偉。（美聯社）
紅襪官方推特歡迎林子偉來到大聯盟。（圖片取自紅襪官方推特）
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