玉山盃》林鋅杰飆火球逼近150 率穀保強勢三連霸

新北市拿下冠軍獎盃，開心於拋球帽與冠軍盃合影。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕玉山盃青棒錦標賽冠軍戰稍早落幕，來自穀保家商的新北強投林鋅杰，面對尋求首冠的高雄市，投出高中生涯代表作，主投7局僅被擊出零星3支安打無失分，還飆出149公里的最快球速，新北終場7:0於7局擊敗高雄市，完成玉山盃三連霸。

林鋅杰首局以連3次三振開局，雖然3至5局都有被上壘紀錄，但都以三振化解危機，全場投出9次三振。林鋅杰賽後說，自己也認為這場比賽是自己高中至今代表作，球速有投出來、變化球也到位。

賽前教練就設定林鋅杰先發對高雄、若桃園市晉級則由劉致榮先發，林鋅杰說，可能常對到高苑工商（高雄市主體），對他們比較熟悉，不過上場就平常心、盡全力投。

新北總教練周宗志認為，三連霸其實拿得不容易，由於林鋅杰之前對高苑投球內容都不錯，因此安排他先發，整體而言可說是高中代表作，本準備7局後換上萬昭清後援，沒料到能扣倒強敵，周宗志說，曾翰宇6局下的清壘安打是勝負關鍵。

新北市投手林鋅杰完投七局，無失分。（記者廖耀東攝）

六局下，新北曾翰宇敲出關鍵清壘安打，拉開比數。（記者廖耀東攝）

玉山盃全國青棒賽中拿下個人打擊獎邱智呈，打擊率高達4成5。（記者廖耀東攝）

玉山盃青棒錦標賽冠軍戰，新北市以7:0提前「扣倒」高雄市，賽末不忘感謝加油團，以深深一鞠躬向在場球迷致意，獲得如雷掌聲！（記者廖耀東攝）

玉山盃全國青棒賽，個人僅全壘打獎由台中市隊李丞齡，其它獎項均被新北市包辦，有打擊獎邱智呈（左）、打點獎孫易伸（中）及最有價值球員獎林鋅杰（右）等人拿下。（記者廖耀東攝）

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