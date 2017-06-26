中職》猿隊單季場均破8000人 史上首見

Lamigo桃猿舉辦賽後煙火秀，慶祝上半季封王。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕拿到總冠軍賽門票後，Lamigo桃猿今年還有1項任務：挑戰單場平均觀眾人數8000人。

猿隊於2011年把主場從高雄澄清湖北遷桃園，自2013年中職整體票房回春後，每年主場觀眾人數都以7％的幅度顯著成長，自2014年平均每場票房正式站上6,000人大關起，擠下經營權易手前幾乎年年是票房保證的中信兄弟，連續3年蟬聯觀眾人數最多球隊。

猿隊去年戰績雖然墊底，平均每場7,591人卻創下隊史單季新高，也是中職自1998年實施主客場制以來單季最佳，今年在戰績拉抬、封王週效應加持下，截至上週場均衝上8,179人，成為中職20年來第1支場均破8,000人的球隊。

猿隊上半季主場只剩明天（28日）最後1場對兄弟，只要有2,796人進場，上半季就能以場均8,000人劃下美麗的逗點，以今年桃園最少3488人、兩隊對戰最少3,092人、週三最少2852人這3項數據來看，很有機會達成。

※中職單隊單季主場票房 年度 球隊 場數 總數 場均 *2017 Lamigo桃猿 29 237,204 8,179 2016 Lamigo桃猿 60 455,440 7,591 2016 中信兄弟 60 428,554 7,143 2015 Lamigo桃猿 60 422,592 7,043 2013 義大犀牛 60 411,864 6,864 註： 1.統計時間自1998年實施主客場制起。 2.*為球季進行中。

Lamigo桃猿拿下上半季冠軍，球員到觀眾席與球迷近距離接觸，開心噴香檳慶祝。（記者陳志曲攝）

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