中職》猿隊單季場均破8000人 史上首見
2017/06/26 18:50
Lamigo桃猿舉辦賽後煙火秀，慶祝上半季封王。（記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕拿到總冠軍賽門票後，Lamigo桃猿今年還有1項任務：挑戰單場平均觀眾人數8000人。
猿隊於2011年把主場從高雄澄清湖北遷桃園，自2013年中職整體票房回春後，每年主場觀眾人數都以7％的幅度顯著成長，自2014年平均每場票房正式站上6,000人大關起，擠下經營權易手前幾乎年年是票房保證的中信兄弟，連續3年蟬聯觀眾人數最多球隊。
猿隊去年戰績雖然墊底，平均每場7,591人卻創下隊史單季新高，也是中職自1998年實施主客場制以來單季最佳，今年在戰績拉抬、封王週效應加持下，截至上週場均衝上8,179人，成為中職20年來第1支場均破8,000人的球隊。
猿隊上半季主場只剩明天（28日）最後1場對兄弟，只要有2,796人進場，上半季就能以場均8,000人劃下美麗的逗點，以今年桃園最少3488人、兩隊對戰最少3,092人、週三最少2852人這3項數據來看，很有機會達成。
|
※中職單隊單季主場票房
|
年度
|
球隊
|
場數
|
總數
|
場均
|
*2017
|
Lamigo桃猿
|
29
|
237,204
|
8,179
|
2016
|
Lamigo桃猿
|
60
|
455,440
|
7,591
|
2016
|
中信兄弟
|
60
|
428,554
|
7,143
|
2015
|
Lamigo桃猿
|
60
|
422,592
|
7,043
|
2013
|
義大犀牛
|
60
|
411,864
|
6,864
|
註：
1.統計時間自1998年實施主客場制起。
2.*為球季進行中。
Lamigo桃猿拿下上半季冠軍，球員到觀眾席與球迷近距離接觸，開心噴香檳慶祝。（記者陳志曲攝）
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