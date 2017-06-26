日職》明星賽球迷票選公布 軟銀強打柳田悠岐奪人氣王
日職明星賽球迷票選今天揭曉，軟銀有5人入選。（圖片取自軟銀官方推特）
〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽球迷票選今天揭曉，軟銀強打柳田悠岐以50萬9359票奪得人氣王，火腿「投打二刀流」大谷翔平雖然因傷缺席多場比賽，仍被球迷票選洋聯指定打擊。
中央聯盟部分，球迷票選最高票是阪神球星鳥谷敬，而12個守備位置當中，虎軍一共有4人獲球迷票選第一。另外，中日龍沒有球員入選，而台灣好手陽岱鋼也沒有入選。
太平洋聯盟方面，12個守備位置當中，軟銀包辦5席，包含外野手柳田悠岐、三壘手松田宣浩、游擊手今宮健太、外野手上林誠知、投手千賀滉大；而羅德、歐力士則沒有球員入選。
日職明星賽球迷票選揭曉後，之後加計選手相互投票、總教練推薦，7月3日正式公布兩聯盟28位出場選手。
日職明星賽第一戰將在7月14日於中日龍主場名古屋巨蛋舉行，第二戰7月15日則是在羅德主場ZOZO海洋球場舉辦，但恰巧的是明星賽球迷票選方面，中日、羅德都沒球員入選。
中央聯盟球迷票選：
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位置
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選手
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票數
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先發投手
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菅野智之（巨人）
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25萬4949票
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中繼投手
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馬提歐（阪神）
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24萬1648票
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終結者
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山崎康晃（橫濱DeNA）
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32萬3122票
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捕手
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梅野隆太郎（阪神）
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34萬4147票
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一壘手
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新井貴浩（廣島）
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35萬6339票
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二壘手
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菊池涼介（廣島）
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42萬8242票
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三壘手
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鳥谷敬（阪神）
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47萬1327票
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游擊手
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坂本勇人（巨人）
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41萬3655票
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外野手
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鈴木誠也（廣島）
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44萬8715票
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外野手
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糸井嘉男（阪神）
|
44萬4426票
|
外野手
|
筒香嘉智（橫濱DeNA）
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42萬1079票
太平洋聯盟球迷票選：
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位置
|
選手
|
票數
|
先發投手
|
千賀滉大（軟銀）
|
27萬6593票
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中繼投手
|
牧田和久（西武）
|
45萬3755票
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終結者
|
松井裕樹（樂天）
|
42萬8532票
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捕手
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嶋基宏（樂天）
|
34萬7765票
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一壘手
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中田翔（日本火腿）
|
40萬2438票
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二壘手
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淺村榮斗（西武）
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40萬2176票
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三壘手
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松田宣浩（軟銀）
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40萬3253票
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游擊手
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今宮健太（軟銀）
|
34萬1854票
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外野手
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柳田悠岐（軟銀）
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50萬9359票
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外野手
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秋山翔吾（西武）
|
47萬9589票
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外野手
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上林誠知（軟銀）
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34萬3196票
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指定打擊
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大谷翔平（日本火腿）
|
44萬7910票
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