日職》明星賽球迷票選公布 軟銀強打柳田悠岐奪人氣王

日職明星賽球迷票選今天揭曉，軟銀有5人入選。（圖片取自軟銀官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽球迷票選今天揭曉，軟銀強打柳田悠岐以50萬9359票奪得人氣王，火腿「投打二刀流」大谷翔平雖然因傷缺席多場比賽，仍被球迷票選洋聯指定打擊。

中央聯盟部分，球迷票選最高票是阪神球星鳥谷敬，而12個守備位置當中，虎軍一共有4人獲球迷票選第一。另外，中日龍沒有球員入選，而台灣好手陽岱鋼也沒有入選。

太平洋聯盟方面，12個守備位置當中，軟銀包辦5席，包含外野手柳田悠岐、三壘手松田宣浩、游擊手今宮健太、外野手上林誠知、投手千賀滉大；而羅德、歐力士則沒有球員入選。

日職明星賽球迷票選揭曉後，之後加計選手相互投票、總教練推薦，7月3日正式公布兩聯盟28位出場選手。

日職明星賽第一戰將在7月14日於中日龍主場名古屋巨蛋舉行，第二戰7月15日則是在羅德主場ZOZO海洋球場舉辦，但恰巧的是明星賽球迷票選方面，中日、羅德都沒球員入選。

中央聯盟球迷票選：

位置 選手 票數 先發投手 菅野智之（巨人） 25萬4949票 中繼投手 馬提歐（阪神） 24萬1648票 終結者 山崎康晃（橫濱DeNA） 32萬3122票 捕手 梅野隆太郎（阪神） 34萬4147票 一壘手 新井貴浩（廣島） 35萬6339票 二壘手 菊池涼介（廣島） 42萬8242票 三壘手 鳥谷敬（阪神） 47萬1327票 游擊手 坂本勇人（巨人） 41萬3655票 外野手 鈴木誠也（廣島） 44萬8715票 外野手 糸井嘉男（阪神） 44萬4426票 外野手 筒香嘉智（橫濱DeNA） 42萬1079票

太平洋聯盟球迷票選：

位置 選手 票數 先發投手 千賀滉大（軟銀） 27萬6593票 中繼投手 牧田和久（西武） 45萬3755票 終結者 松井裕樹（樂天） 42萬8532票 捕手 嶋基宏（樂天） 34萬7765票 一壘手 中田翔（日本火腿） 40萬2438票 二壘手 淺村榮斗（西武） 40萬2176票 三壘手 松田宣浩（軟銀） 40萬3253票 游擊手 今宮健太（軟銀） 34萬1854票 外野手 柳田悠岐（軟銀） 50萬9359票 外野手 秋山翔吾（西武） 47萬9589票 外野手 上林誠知（軟銀） 34萬3196票 指定打擊 大谷翔平（日本火腿） 44萬7910票

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