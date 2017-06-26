中職》96人參加中職選秀 創下歷來新高
2017/06/26 19:18
〔記者徐正揚／台北報導〕中職2017年選秀於今天下午6點截止報名，具有旅美資歷的陳品捷等3人都趕在最後1天完成報名，今年共有96人參加選秀，創下歷來新高。
今年在日本獨立聯盟打球的陳品捷、羅國華、林逸翔，下午透過經紀公司代表繳交報名表，針對被中職球隊指名後可能與日本球隊之間出現的雙約問題，3位球員都在合約狀況調查表中承諾，將自行處理與原球團的合約。
選秀會訂於7月3日（週一）在台中舉行，各隊按照去年全年戰績與季後賽參賽資格以逆順序指名，由墊底的Lamigo桃猿取得第1順位，其次依序為是統一獅、中信兄弟、富邦悍將；猿隊前次拿到狀元籤是2005年，分別補進投手黃俊中（代訓）、外野手陳金鋒（季後）。
今年參加選秀的96人中，高中應屆畢業球員佔16人，以國手資歷報名有23人（有2位高中應屆畢業球員以國手資歷報名），由球團推薦有12人，以業餘賽事個人獎項報名有3人，在新人測試會獲得推薦有42人。
陳品捷。（資料照，記者黃志源攝）
羅國華。（資料照，記者陳志曲攝）
投手林逸翔。（記者黃志源攝）
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