NBA》羅素報到第一天 就與籃網新隊友大玩自拍

2017/06/26 19:26

〔體育中心／綜合報導〕日前被湖人交易至籃網的前榜眼新秀羅素（D’Angelo Russell），最近已開始到籃網練球，今天還與新隊友相見歡，大玩自拍。

籃網隨隊記者指出，羅素昨天向籃網報到，明天球團將為他舉行加盟記者會，而今天他則在球場現身，完成訓練後他與新隊友霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、雷佛特（Caris LeVert）、古德溫（Archie Goodwin）等人參加在巴克萊中心舉行的「BIG3」三對三籃球聯賽，還在場邊拿手機大玩自拍，看起來相處融入籃網的新環境。

羅素與新隊友大玩自拍。（取自推特）

羅素已到籃網球場練球。（取自推特）

羅素。（取自推特）

羅素與新隊友合照。（取自推特）

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