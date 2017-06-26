MLB》0好3壞打出心得 包爺轟個人本季最大支（影音）
2017/06/26 21:10
〔體育中心／綜合報導〕藍鳥球星「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）今天單場4打點為本季最高，不只轟出2分砲追平比數，這轟更是他本季最遠的一支全壘打，還靠著選球擠回超前分，最終藍鳥8：2擊敗皇家。
5局上包提斯塔在3壞球的情況下獲得教練團的綠燈，下一球不負眾望轟出追平2分砲，對此包提斯塔表：「我鎖定直球，等他投進好球帶就打。」根據2015年啟用的Statcast統計，這一轟飛行了450英呎（約137公尺），也是包提斯塔生涯第三遠的全壘打，
6局上滿壘時皇家換上後援投手彼得（Peter Moylan），包提斯塔靠著精準選球獲得四壞保送，並擠回球隊超前分，對此他表示：「記得前次和他對決，彼得沒有給我任何好球做揮擊，當時我太心急去追打壞球結果被三振。」
「當球數為0好3壞，你認為下一顆一定是好球，那就照著感覺走吧！」包提斯塔表示，「投手球數處於落後，會想積極搶回好球數，當他失投時，你的優勢就來了。」
包提斯塔。（法新社）
相關新聞
- MLB》林子偉生涯初守備秀美技 紅襪官方推特歡迎（影音）
- MLB》新秀貝林格超猛 57場敲6度單場雙響史上最快（影音）
- MLB》守備處女秀飆美技 紅襪迷讚林子偉比下5億球星（影音）
- MiLB》二三壘有人危機登板救火 陳品學中繼2.2局0責失
- MLB》想要全壘打大賽連霸 怪力男表態參戰
推薦新聞
-
華南金控盃》敗部復活！台東縣、台中市搶進四強2017/06/26 21:39
-
中職2017選秀會 96人完整名單看這裡2017/06/26 21:06
-
中職》想提前適應 朱麥可挑戰中職選秀2017/06/26 20:10
-
NBA》羅素報到第一天 就與籃網新隊友大玩自拍2017/06/26 19:26
-
玉山盃》林鋅杰飆火球逼近150 率穀保強勢三連霸2017/06/26 18:13