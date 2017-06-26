MLB》0好3壞打出心得 包爺轟個人本季最大支（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕藍鳥球星「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）今天單場4打點為本季最高，不只轟出2分砲追平比數，這轟更是他本季最遠的一支全壘打，還靠著選球擠回超前分，最終藍鳥8：2擊敗皇家。

5局上包提斯塔在3壞球的情況下獲得教練團的綠燈，下一球不負眾望轟出追平2分砲，對此包提斯塔表：「我鎖定直球，等他投進好球帶就打。」根據2015年啟用的Statcast統計，這一轟飛行了450英呎（約137公尺），也是包提斯塔生涯第三遠的全壘打，

6局上滿壘時皇家換上後援投手彼得（Peter Moylan），包提斯塔靠著精準選球獲得四壞保送，並擠回球隊超前分，對此他表示：「記得前次和他對決，彼得沒有給我任何好球做揮擊，當時我太心急去追打壞球結果被三振。」

「當球數為0好3壞，你認為下一顆一定是好球，那就照著感覺走吧！」包提斯塔表示，「投手球數處於落後，會想積極搶回好球數，當他失投時，你的優勢就來了。」

包提斯塔。（法新社）

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