MLB》0好3壞打出心得 包爺轟個人本季最大支（影音）

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥球星「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)今天單場4打點為本季最高,不只轟出2分砲追平比數,這轟更是他本季最遠的一支全壘打,還靠著選球擠回超前分,最終藍鳥8:2擊敗皇家。

5局上包提斯塔在3壞球的情況下獲得教練團的綠燈,下一球不負眾望轟出追平2分砲,對此包提斯塔表:「我鎖定直球,等他投進好球帶就打。」根據2015年啟用的Statcast統計,這一轟飛行了450英呎(約137公尺),也是包提斯塔生涯第三遠的全壘打,

6局上滿壘時皇家換上後援投手彼得(Peter Moylan),包提斯塔靠著精準選球獲得四壞保送,並擠回球隊超前分,對此他表示:「記得前次和他對決,彼得沒有給我任何好球做揮擊,當時我太心急去追打壞球結果被三振。」

「當球數為0好3壞,你認為下一顆一定是好球,那就照著感覺走吧!」包提斯塔表示,「投手球數處於落後,會想積極搶回好球數,當他失投時,你的優勢就來了。」

包提斯塔。(法新社)

