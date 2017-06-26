中職》世大運10人投入選秀 黃恩賜狀元大熱門

黃恩賜（資料照，棒協提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕世大運培訓隊26名球員中，有10人確定報名今年中職選秀，連同U23世界盃台灣隊投手黃恩賜，勢必成為各隊鎖定的焦點。

世大運於8月20至29日舉行，培訓隊共有吳丞哲、施子謙、陳重羽、牛塏曄、吳桀睿、陳麒源、林立、岳東華、張皓緯、范國宸報名中職選秀，根據中職規定，獲得球隊指名之選手必須在8月31日前完成簽約，由於還有2天緩衝時間，不至於影響世大運台灣隊的陣容。

具友國手資歷者共有23人，以U23世界盃主力投手黃恩賜最受矚目，被看好能在第1輪就被指名，是今年選秀狀元的熱門人選之一。

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