中職》想提前適應 朱麥可挑戰中職選秀
2017/06/26 20:10
嘉義縣隊朱麥可。（記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕中職選秀報名截止，來自東石高中的外野手朱麥可名列外野手待選名單中，他認為，提前進入職棒就能提早適應，也自己多一個選擇，因此決定挑戰職棒。
中職近幾年高中生新秀輩出，但僅4隊規模競爭激烈，不少年輕好手仍在二軍磨練。朱麥可說，他也知道職棒競爭激烈，心理上已做足準備，平時也會關注林承飛、申皓瑋等前輩的比賽，「他們都很厲害，能夠很快銜接職棒強度。」至於選秀順位可能落點，朱麥可則坦言近期專注比賽，沒有特別多想。
今稍早球隊在玉山盃季軍戰以3:5輸給台中市，朱麥可說，很開心能在高中最後盃賽和隊友打進4強，但也對關鍵時刻自己打擊沒發揮感到可惜。
朱麥可挑戰中職選秀。（記者廖耀東攝）
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