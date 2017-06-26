玉山盃》新北市拿下U18組訓權 明星隊名單明出爐

玉山盃青棒錦標賽冠軍戰，新北市以7:0提前「扣倒」高雄市，全隊在領隊蔡明堂（中）率領下，丟球帽到空中合影來迎接勝利！（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕玉山盃冠軍新北市拿下本屆加拿大U18組訓權，將以玉山盃參賽球員組成青棒明星隊，9月1日起赴加拿大參加U18世界盃，參賽球隊預計12國，亞洲台灣、日本和南韓都將參與。

新北市在強投林鋅杰7局無失分帶領下，7:0提前7局擊敗高雄市，拿下玉山盃三連霸及U18組訓權，明星隊名單預計明天出爐，新北市總教練周宗志說，有鑑於國際賽強度又更高，從其他球隊整合組成聯隊，補強陣容方向預計以加強投手戰力為主，明開會後就會確定。

玉山盃全國青棒賽，個人僅全壘打獎由台中市隊李丞齡，其它獎項均被新北市包辦，有打擊獎邱智呈（左）、打點獎孫易伸（中）及最有價值球員獎林鋅杰（右）等人拿下。（記者廖耀東攝）

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