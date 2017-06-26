NBA》「BIG3」開打 戰神艾佛森讓全場瘋狂

〔體育中心／綜合報導〕在NBA總決賽與選秀大會接連落幕後，由NBA退休球星所組成的「BIG3」3對3籃球聯賽，今於籃網主場巴克萊中心正式開戰，其中包括「戰神」艾佛森（Allen Iverson）、「白色巧克力」威廉斯（Jason Williams）等知名球員，而艾佛森的一顆跳投讓全場歡聲雷動。

艾佛森帶領的3's Company隊，以61:51輕鬆獲勝，艾佛森上場9分鐘，6投1中，拿下2分，並送出2次助攻。另一場比賽，在主力控衛威廉斯不慎扭傷右膝退場的狀況下，3Headed Monsters隊仍靠著路易斯（Rashard Lewis）的三分打決殺對手。

艾佛森賽後表示:「我扮演教練、隊長及球員的角色，教練是貫穿整場比賽的，我扮演的樣子可能不是你們所期待的。」他也提到，他願意在城市間來往，只為圍繞在球迷身邊，因為他認為這是很棒的氛圍，並相信會越來越好。

與NBA規則不同，「BIG3」是率先拿到60分的隊伍獲勝，且比賽中設有四分球。

威廉斯於比賽中亮相。（法新社）

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