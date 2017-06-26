日職》打擊就是開強振 柳田悠岐豪邁揮棒讓網友讚賞（影音）
2017/06/26 21:30
〔記者林子翔／綜合報導〕軟銀當家外野手柳田悠岐在今年的跨聯盟交流賽奪得最有價值球員，也是自交流戰2005年開辦以來，首位二度贏得MVP的選手。而日職明星賽票選今天出爐，軟銀強打柳田悠歧獲得人氣王，他全力揮棒的招牌動作，讓許多日本球迷相當讚賞。
柳田悠岐本季至今繳出18轟、61分打點、3成07的打擊率，盜壘12次排在洋聯第三，獲得47次四死球為洋聯第二多，另有5次觸身球；被三振數69次則排在洋聯第二高。目前他暫居洋聯打點王，與同隊的古巴人戴斯潘（Alfredo Despaigne）並列洋聯全壘打王。
柳田悠岐的打擊特色就是全力揮擊，常會看到他豪邁的揮棒，偶爾會頭盔掉落、或是重心不穩，卻也讓許多球迷相當讚賞，有球迷就說，「全力揮擊才是王道」。
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