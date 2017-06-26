NBA》被爆偷搬家 喬治怒嗆網友、隊友透納也參戰

〔體育中心／綜合報導〕自溜馬一哥喬治（Paul George）日前向球隊表態，最後一年合約結束後可能離開球隊，他的傳言就相當多。今有一名美國網友在社群網站上上傳一張搬家卡車停在喬治家門口的照片，直指他要搬離印第安納。

美國網友貼文。（取自Instagram）

照片發出去不久，喬治也網路上反擊，寫下:「你確定不是鄰居在搬家嗎?」並標籤#GullibleToTheMedia，要大家別被騙了。

隊友透納（Myles Turner）也在推特上發文寫道，「那不是他家」，隨即刪除後又寫了；「啊！我毀了那樂趣。」

喬治巧妙回應網友。（取自Twitter）

透納搞笑回應。（取自Twitter）

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