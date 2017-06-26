日職》41歲老將松井稼頭央代打安 助樂天戰平歐力士（影音）
2017/06/26 23:21
〔體育中心／綜合報導〕樂天今在主場迎戰歐力士，9局下樂天一度落後2分，先是靠對方暴投追平，41歲老將松井稼頭央再擊出追平安打，將戰局打至延長賽，雙方最後以4：4打成平手。
樂天王牌則本昂大此戰表現欠佳，主投8局耗費119球，被敲9支安打，包含T-岡田的2分砲，共失掉4分，另投出9次三振。
樂天在9局下反攻，趁歐力士終結者平野佳壽不穩，洋砲惠勒（Zelous Wheeler）、銀次連續安打，2出局後攻占至一、三壘，這時平野佳壽投出暴投，讓樂天追回1分，接著松井稼頭央代打揮出追平安，讓樂天免於輸球。兩隊鏖戰至12局，最後以4：4握手言和。
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