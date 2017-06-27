MLB Live》林子偉2打數1安打 紅襪2：1領先

2017/06/27 08:32

 

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雙城

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1

2

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紅襪

2

0

0

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2

5

0

第五局

5下，林子偉率先上場，被貝里歐斯（Jose Berrios）94.3英里（約151.7公里）二縫線速球三振出局。

第三局

3上，雙城吉梅內茲（Chris Gimenez）開轟，追回1分。

第二局

2下，林子偉生涯首打席敲安，可惜沒能跑回本壘得分。

第一局

1下，紅襪先靠2支一壘打與雙殺攻下1分，再靠莫爾蘭 （Mitch Moreland）開轟攻下2分。紅襪打到第7棒才結束，林子偉將在2局下上場打擊。

1上，林子偉有一次守備機會，穩穩傳向一壘刺殺多齊爾（Brian Dozier）。

賽前報導

【林子偉生涯首度先發 締造台灣新紀錄】

【林子偉3天就扛先發 美媒：值得一試】

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