MLB Live》林子偉2打數1安打 紅襪2：1領先

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 雙城 0 0 1 0 0 1 2 0 紅襪 2 0 0 0 2 5 0

第五局

5下，林子偉率先上場，被貝里歐斯（Jose Berrios）94.3英里（約151.7公里）二縫線速球三振出局。

第三局

3上，雙城吉梅內茲（Chris Gimenez）開轟，追回1分。

第二局

2下，林子偉生涯首打席敲安，可惜沒能跑回本壘得分。

第一局

1下，紅襪先靠2支一壘打與雙殺攻下1分，再靠莫爾蘭 （Mitch Moreland）開轟攻下2分。紅襪打到第7棒才結束，林子偉將在2局下上場打擊。

1上，林子偉有一次守備機會，穩穩傳向一壘刺殺多齊爾（Brian Dozier）。

賽前報導

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