MLB Live》林子偉2打數1安打 紅襪2：1領先
2017/06/27 08:32
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第五局
5下，林子偉率先上場，被貝里歐斯（Jose Berrios）94.3英里（約151.7公里）二縫線速球三振出局。
第三局
3上，雙城吉梅內茲（Chris Gimenez）開轟，追回1分。
第二局
2下，林子偉生涯首打席敲安，可惜沒能跑回本壘得分。
第一局
1下，紅襪先靠2支一壘打與雙殺攻下1分，再靠莫爾蘭 （Mitch Moreland）開轟攻下2分。紅襪打到第7棒才結束，林子偉將在2局下上場打擊。
1上，林子偉有一次守備機會，穩穩傳向一壘刺殺多齊爾（Brian Dozier）。
賽前報導
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